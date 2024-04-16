Силы ПВО России сбили за сутки шесть ракет Storm Shadow и 155 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки шесть ракет Storm Shadow и 155 беспилотников ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим российские военные сбили две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Бердянск, системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow.