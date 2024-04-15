«Горит как спичка»: российский артиллерист рассказал об уничтожении Leopard 2 с первого выстрела
Минобороны РФ: артиллерист ВС РФ уничтожил Leopard 2 с первого выстрела
- © Министерство обороны РФ
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15 апреля 2024
В Токмаке (Запорожская область) завершились аварийно-спасательные работы на месте обрушения жилого дома после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в разговоре с ТАСС.
По последним данным, погибли 16 местных жителей, пострадали 28 человек, в больницах остаются 12 пациентов.
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Следователи СК России будут расследовать факт обстрела украинскими вооружёнными формированиями территории Донецкой Народной Республики.
По сообщению органов исполнительной власти, в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Горловки несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
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Перед ВСУ стоит задача поражать православные объекты на территории Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«На бывших артиллерийских позициях вооружённых формирований Украины обнаружили несколько телефонов, которые принадлежали погибшим украинским военнослужащим. Часть из них удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви Донецка, Макеевки, Ясиноватой и окрестных населённых пунктов. Координаты были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют», — сказал он в разговоре с ТАСС.
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Скопления ВСУ попали под удар в населённом пункте Гуляйполе, уничтожены военные и боевая техника, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России Юрий Ласточкин в интервью газете «Красная звезда» заявил, что у российских военных есть возможность противодействовать использованию украинской армией Starlink.
«Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создаёт определённые трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — сказал он.
При этом он назвал передачу киевскому режиму технологий коммерческой системы лицемерием со стороны США и продолжением темы «двойных стандартов».
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил, что ВС РФ ударили по расположению французских наёмников в Славянске.
«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в располагу, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — цитирует его РИА Новости.
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Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» сорвали ротацию подразделений ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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В штабе Московского военного округа состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу шести сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 ВСУ военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе группировки войск «Запад» на Купянском направлении.
Как сообщили в Минобороны РФ, сертификаты номиналом 500 тыс. рублей были вручены военнослужащим артиллерийского соединения и двум военнослужащим подразделений специального назначения военного округа от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ.
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Российский артиллерист Сергей Лазаренко уничтожил танк Leopard 2 одним выстрелом из самоходной гаубицы «Мста-СМ2».
«Орлан» увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горят как спички... Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — сказал он.
По его словам, он не поверил в уничтожение танка, пока не увидел видео.
- Российский артиллерист Сергей Лазаренко уничтожил танк Leopard 2 одним выстрелом
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В ночь на 15 апреля была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.