«Горит как спичка»: российский артиллерист рассказал об уничтожении Leopard 2 с первого выстрела

Минобороны РФ: артиллерист ВС РФ уничтожил Leopard 2 с первого выстрела

В штабе Московского военного округа состоялась церемония вручения денежных сертификатов военнослужащим Западной группировки ВС РФ, уничтожившим танки Leopard 2. Один из артиллеристов, в частности, сообщил, что они поразили немецкую машину первым же выстрелом.

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