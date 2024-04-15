В Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в регионе был повреждён объект инфраструктуры.

Об этом он написал в своём Telegram.

Лысак сообщил, что был зафиксирован удар по «инфраструктурному объекту».

Других подробностей чиновник не привёл.

Ранее СМИ писали, что в Днепропетровске произошли взрывы.