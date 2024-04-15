В Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в регионе был повреждён объект инфраструктуры.
Об этом он написал в своём Telegram.
Лысак сообщил, что был зафиксирован удар по «инфраструктурному объекту».
Других подробностей чиновник не привёл.
Ранее СМИ писали, что в Днепропетровске произошли взрывы.
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