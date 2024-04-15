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Войска РЭБ: потенциал ОПК позволит делать терминалы Starlink целями в рамках СВО

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Потенциал российского ОПК позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках спецоперации.

С таким заявлением в интервью газете «Красная звезда» выступил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

По его словам, большое количество терминалов широко используется во всех звеньях управления украинской армией.

«Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия международной политики США», — подчеркнул Ласточкин.

Ранее он рассказал, что нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА.

Также МИД России назвал угрозой применение коммерческих спутников для ведения боёв.

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