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Начальник войск РЭБ Ласточкин: нейронные сети будут применяться в беспилотниках

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Начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил в интервью газете «Красная звезда», что нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА.

«Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления», — сказал он.

По словам Ласточкина, нейронные сети в комплексах РЭБ на БПЛА будут применяться для распознавания объектов и перехода от полёта по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий беспилотников в виде самоорганизующейся группы.

Ранее сообщалось, что ВС России начали применять гексакоптер МиС-35 в зоне СВО.

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