Начальник войск РЭБ Ласточкин: нейронные сети будут применяться в беспилотниках
«Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления», — сказал он.
По словам Ласточкина, нейронные сети в комплексах РЭБ на БПЛА будут применяться для распознавания объектов и перехода от полёта по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий беспилотников в виде самоорганизующейся группы.
Ранее сообщалось, что ВС России начали применять гексакоптер МиС-35 в зоне СВО.