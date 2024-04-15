Минобороны: российский артиллерист поразил танк Leopard 2 одним снарядом
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спичка... Они с первого попадания горят», — сказал военный.
По словам Лазаренко, танк немецкого производства был поражён с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».
Ранее ВСУ пытались вытащить подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС России.
Также сообщалось, что танки Leopard и Abrams застревают в грязи на Украине из-за тяжёлой брони.