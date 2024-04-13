«Среди них два ребёнка»: в Запорожской области сообщили о гибели восьми человек в Токмаке после обстрела со стороны ВСУ

Балицкий: в Токмаке после обстрела ВСУ погибли восемь человек

Число погибших при обстреле ВСУ города Токмака Запорожской области возросло до восьми. Среди погибших двое детей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. При этом 13 человек были госпитализированы. Войска киевского режима нанесли удар по гражданской инфраструктуре вечером 12 апреля.