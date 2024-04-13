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«Среди них два ребёнка»: в Запорожской области сообщили о гибели восьми человек в Токмаке после обстрела со стороны ВСУ

Балицкий: в Токмаке после обстрела ВСУ погибли восемь человек

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Роман Шимаев
Число погибших при обстреле ВСУ города Токмака Запорожской области возросло до восьми. Среди погибших двое детей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. При этом 13 человек были госпитализированы. Войска киевского режима нанесли удар по гражданской инфраструктуре вечером 12 апреля.
«Среди них два ребёнка»: в Запорожской области сообщили о гибели восьми человек в Токмаке после обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости
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  • 13 апреля 2024

    Украинские войска, вероятно, нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    По его словам, облако от взрыва поднимается над жилым массивом города.

  • Военкор RT Мурад Газдиев попытался разобраться, почему Запад теряет энтузиазм в отношении украинского конфликта, но продолжает снабжать киевский режим оружием.

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  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что для украинских военнослужащих ситуация на линии боевого соприкосновения в последние дни существенно обострилась.

    По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Артёмовском и Покровском участках фронта, передаёт ТАСС.

  • Спасатели извлекли из-под завалов дома в Токмаке ещё пятерых человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжёлом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу», — отметил он.

  • Примерно в 10:30 мск над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

    До этого вражеский БПЛА был сбит около 09:00 мск.

  • ВСУ за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 17 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели ещё 18 обстрелов», — сказал он.

  • Число погибших при обстреле Токмака (Запорожская область) со стороны ВСУ увеличилось до восьми.

    «За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь, среди них два ребёнка. 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу, им оказывается медицинская помощь, с родственниками погибших также работают медики», — написал в Telegram губернатор региона Евгений Балицкий.

    По его словам, людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жильё.

  • Десять лет назад Киев начал военные действия против Донбасса. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов дал старт так называемой антитеррористической операции (АТО) — силовому подавлению своих же граждан, несогласных с «евромайданом».

    RT поговорил с очевидцами тех событий.

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  • Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности.

    По его словам, ВСУ в связи с отсутствием достаточного объёма ракет и снарядов стараются на линии боевого соприкосновения поддерживать паритет за счёт БПЛА.

    «Но недооценивать противника я бы не стал. Необходима очень серьёзная работа для того, чтобы их переиграть, в том числе и в области применения беспилотной авиации. И сейчас уже идёт разговор даже не просто о тактике применения единичных или даже десятков беспилотных летательных аппаратов, идёт уже речь о создании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

  • Минобороны России сообщило, что около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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