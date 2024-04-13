«Среди них два ребёнка»: в Запорожской области сообщили о гибели восьми человек в Токмаке после обстрела со стороны ВСУ
Балицкий: в Токмаке после обстрела ВСУ погибли восемь человек
- РИА Новости
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13 апреля 2024
Украинские войска, вероятно, нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, облако от взрыва поднимается над жилым массивом города.
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Военкор RT Мурад Газдиев попытался разобраться, почему Запад теряет энтузиазм в отношении украинского конфликта, но продолжает снабжать киевский режим оружием.Также на russian.rt.com Не изменит ход событий: почему страны НАТО не торопятся снабжать Украину оружием
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что для украинских военнослужащих ситуация на линии боевого соприкосновения в последние дни существенно обострилась.
По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Артёмовском и Покровском участках фронта, передаёт ТАСС.
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Спасатели извлекли из-под завалов дома в Токмаке ещё пятерых человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжёлом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу», — отметил он.
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Примерно в 10:30 мск над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
До этого вражеский БПЛА был сбит около 09:00 мск.
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ВСУ за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 17 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели ещё 18 обстрелов», — сказал он.
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Число погибших при обстреле Токмака (Запорожская область) со стороны ВСУ увеличилось до восьми.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь, среди них два ребёнка. 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу, им оказывается медицинская помощь, с родственниками погибших также работают медики», — написал в Telegram губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жильё.
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Десять лет назад Киев начал военные действия против Донбасса. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов дал старт так называемой антитеррористической операции (АТО) — силовому подавлению своих же граждан, несогласных с «евромайданом».
RT поговорил с очевидцами тех событий.Также на russian.rt.com «Сзади нас стоит заградотряд»: почему Киев не мог остановиться после АТО в 2014-м
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности.
По его словам, ВСУ в связи с отсутствием достаточного объёма ракет и снарядов стараются на линии боевого соприкосновения поддерживать паритет за счёт БПЛА.
«Но недооценивать противника я бы не стал. Необходима очень серьёзная работа для того, чтобы их переиграть, в том числе и в области применения беспилотной авиации. И сейчас уже идёт разговор даже не просто о тактике применения единичных или даже десятков беспилотных летательных аппаратов, идёт уже речь о создании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
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Минобороны России сообщило, что около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
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