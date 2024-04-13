Пушков: озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям

Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с российским лидером Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям.

Об этом он написал в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность», — сказал сенатор.

По мнению Пушкова, Шольц, вероятно, покинет должность, «так толком ничего не поняв».

Ранее Шольц в интервью изданию Tageszeitung заявил, что поговорит с Путиным, когда в Кремле признают необходимость вывода войск с Украины.