Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждаются, что их посылают на «мясные» штурмы.

Об этом информирует РИА Новости.

«В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрёпанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — сказал Кимаковский.

Также, по его словам, перелом в пользу войск России произошёл на фронтах Донецкого направления.

Кроме того, Кимаковский отметил, что ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре.