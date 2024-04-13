Кимаковский: идущие на мясные штурмы солдаты ВСУ охотней переходят на сторону России
Об этом информирует РИА Новости.
«В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрёпанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — сказал Кимаковский.
Также, по его словам, перелом в пользу войск России произошёл на фронтах Донецкого направления.
Кроме того, Кимаковский отметил, что ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре.