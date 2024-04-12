Кимаковский: перелом в пользу войск России произошёл на фронтах Донецкого направления
По его словам, масштабы ежедневного продвижения армии России это подтверждают.
«Каждый день в сводках упоминается, что мы уже идём не сотни метров, как это было раньше, а мы освобождаем иногда за день населённый пункт...», — цитирует Кимаковского РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул, что в некоторых вооружениях Россия превосходит противника иногда в десятки раз.
Ранее Кимаковский заявил, что ВС России давят ВСУ на всех направлениях в ДНР.
Также он отметил, что ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре.