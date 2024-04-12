Перелом в пользу российских войск произошёл на всех фронтах на Донецком направлении, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, масштабы ежедневного продвижения армии России это подтверждают.

«Каждый день в сводках упоминается, что мы уже идём не сотни метров, как это было раньше, а мы освобождаем иногда за день населённый пункт...», — цитирует Кимаковского РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что в некоторых вооружениях Россия превосходит противника иногда в десятки раз.

Ранее Кимаковский заявил, что ВС России давят ВСУ на всех направлениях в ДНР.

Также он отметил, что ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре.