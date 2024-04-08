Российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. При этом на Донецком направлении бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны России. Общие потери войск киевского режима в течение прошедших суток составили до 940 военнослужащих. Кроме того, были сбиты 291 украинский БПЛА, три авиационные управляемые бомбы Hammer (Франция) и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

В течение прошедших суток подразделения российской группировки войск улучшили своё положение на трёх участках фронта в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

На Авдеевском и Южно-Донецком направлениях подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» соответственно улучшили положение по переднему краю. Также было отражено пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Новокалиново и Бердычи (ДНР) и нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны возле н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

По данным оборонного ведомства, противник на этих направлениях потерял до 405 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, бойцы Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Клещеевка и Красное (ДНР) на Донецком направлении.

ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Наряду с этим на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Потери противника за сутки составили: до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Степовое и Павловка (Запорожская область). Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155-мм гаубицы М119 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

Ранее артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили украинскую РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, которая на протяжении нескольких дней обстреливала населённые пункты Белгородской области. Удар по вражеской машине, которая находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, был нанесён расчётом реактивной системы залпового огня «Град». Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.