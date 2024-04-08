RT в Telegram
Подпишись

«Заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику»: ВС РФ улучшили положение на трёх направлениях в зоне СВО

Подразделения ВС РФ улучшили положение на трёх направлениях в зоне СВО

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. При этом на Донецком направлении бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны России. Общие потери войск киевского режима в течение прошедших суток составили до 940 военнослужащих. Кроме того, были сбиты 291 украинский БПЛА, три авиационные управляемые бомбы Hammer (Франция) и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
«Заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику»: ВС РФ улучшили положение на трёх направлениях в зоне СВО
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В течение прошедших суток подразделения российской группировки войск улучшили своё положение на трёх участках фронта в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

На Авдеевском и Южно-Донецком направлениях подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» соответственно улучшили положение по переднему краю. Также было отражено пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Новокалиново и Бердычи (ДНР) и нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны возле н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

По данным оборонного ведомства, противник на этих направлениях потерял до 405 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, бойцы Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Клещеевка и Красное (ДНР) на Донецком направлении.

ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Также на russian.rt.com Были переданы Украине странами НАТО: ВС РФ уничтожили склад ВСУ c безэкипажными катерами

Наряду с этим на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Потери противника за сутки составили: до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также по теме
«Вместе с боекомплектом»: артиллерия ВС РФ уничтожила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire
Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили украинскую РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, которая...

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Степовое и Павловка (Запорожская область). Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155-мм гаубицы М119 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

Ранее артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили украинскую РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, которая на протяжении нескольких дней обстреливала населённые пункты Белгородской области. Удар по вражеской машине, которая находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, был нанесён расчётом реактивной системы залпового огня «Град». Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить