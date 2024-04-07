Были переданы Украине странами НАТО: ВС РФ уничтожили склад ВСУ c безэкипажными катерами

Склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами уничтожен в результате ударов со стороны Вооружённых Сил РФ, следует из сводки Минобороны России. Также в течение прошедших суток в зоне СВО были сбиты 293 украинских БПЛА. Потери войск киевского режима составили до 935 военнослужащих. В ходе контрабатарейной борьбы поражена различная техника ВСУ, в том числе два танка, гаубицы М777 (США), самоходная артиллерийская установка PzH 2000 (ФРГ), гаубица FН70 (Великобритания) и орудия М119 (США),

Российские военные уничтожили склад войск киевского режима, в котором находились безэкипажные катера, поставленные странами НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах», — говорится в сообщении.

При этом средствами ПВО сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Накануне ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, а также БПЛА.

Также на russian.rt.com Групповым ударом: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, ремонтировавшие военную технику

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле н. п. Терны (ДНР).

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивной системы залпового огня «Ураган», 122-мм установка реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины вблизи н. п. Красное, Клещеевка, Андреевка (ДНР) и заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Берестовое, Богдановка и Новомихайловка (ДНР).

ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка (ДНР).

Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны возле н. п. Никольское и Старомайорское (ДНР). Также отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ возле н. п. Урожайное (ДНР).

Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах н. п. Работино, Мирное (Запорожская область), Новотягинка и Ивановка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две 122-мм гаубицы Д-30.