Вооружённые силы Украины потеряли до 30 военнослужащих на Купянском направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как сказано в сводке ведомства, потери ВС Украины составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в районе населённого пункта Терны ДНР.

Ранее расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.