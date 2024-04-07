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Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военнослужащих на Купянском направлении

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Вооружённые силы Украины потеряли до 30 военнослужащих на Купянском направлении.
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военнослужащих на Купянском направлении
  • AP

Об этом сообщает Минобороны России.

Как сказано в сводке ведомства, потери ВС Украины составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в районе населённого пункта Терны ДНР.

Ранее расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

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