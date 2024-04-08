МО: ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих на Донецком направлении за сутки
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Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах Клещеевки и Красного ДНР.
При этом украинская армия потеряла более 460 военнослужащих, восемь автомобилей, два танка, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубицу М777 производства Соединённых Штатов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.
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