Военная хроника рассказала о прилёте по базе «Волков Да Винчи» на территории машиностроительного завода в Славянске.

Отмечается, что это не первое попадание по объекту украинской армии на территории промзоны, но одно из самых результативных.

Как сказано в материале, «Волки Да Винчи» — 1-й отдельный механизированный батальон сухопутных войск ВС Украины, который был изначально сформирован в 2014 году как штурмовая рота.

Он входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск. Командир батальона Дмитрий Коцюбайло был уничтожен ВС России в мае 2023 года в ходе боёв за Артёмовск.

12 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что российские войска обязательно освободят Славянск, Краматорск и другие города региона.