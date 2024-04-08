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Военная хроника сообщает о мощном прилёте по базе «Волков Да Винчи» в Славянске

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Военная хроника рассказала о прилёте по базе «Волков Да Винчи» на территории машиностроительного завода в Славянске.
Военная хроника сообщает о мощном прилёте по базе «Волков Да Винчи» в Славянске
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что это не первое попадание по объекту украинской армии на территории промзоны, но одно из самых результативных.

Как сказано в материале, «Волки Да Винчи» — 1-й отдельный механизированный батальон сухопутных войск ВС Украины, который был изначально сформирован в 2014 году как штурмовая рота.

Он входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск. Командир батальона Дмитрий Коцюбайло был уничтожен ВС России в мае 2023 года в ходе боёв за Артёмовск.

12 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что российские войска обязательно освободят Славянск, Краматорск и другие города региона.

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