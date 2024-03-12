Пушилин: ВС России освободят Славянск, Краматорск и другие города региона

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что российские войска обязательно освободят Славянск, Краматорск и другие города региона.

По его словам, украинские войска готовы прикрываться мирным населением и атаковать гражданские объекты, чтобы удержать позиции.

«Мы имеем дело с коварным и очень циничным противником. И также ещё, наверное, более циничными теми кураторами, которые стоят за украинским режимом. Поэтому где смогут нанести вред — и гражданской инфраструктуре в том числе (противник), — они обязательно там нанесут. То есть максимальный ущерб. Поэтому здесь к этому нужно быть готовыми», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент очень трудно прогнозировать, как будут вестись боевые действия в ближайшем будущем.

«Но тем не менее то, что освобождены будут данные населённые пункты, я говорю и про Славянск, я говорю и про Краматорск, я говорю про Константиновку, я говорю про Красноармейск, я говорю про Селидово, я говорю про Димитров, я говорю про все другие населённые пункты, которые являются нашими, в рамках закреплённых границ... Конечно же, мы ждём этого. И конечно, ну, со своей стороны, что от нас зависит, сделаем всё возможное, чтобы эти города были наименее разрушены», — заявил глава ДНР.

Пушилин отметил, что Россия максимально заинтересована в том, чтобы не допустить разрушения городов, так как это позволит быстрее вернуть жизнь в них в мирное русло.

«Но при этом рассчитывать на какое-то там благоразумие противника, исходя из нашего опыта, увы, уже не приходится», — добавил он.

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