«Ты же хочешь, чтобы с папой всё было хорошо?»: как украинцы шантажировали несовершеннолетнюю дочь военнопленного из РФ

Ещё одна семья российского военнослужащего, попавшего в плен, подверглась шантажу с украинской стороны — на этот раз жертвой вымогательства стала несовершеннолетняя дочь военнопленного. В обмен на жизнь отца девушке предлагали слить мошенникам базу активистов общественной организации «Молодая гвардия», в которой та состоит. На уговоры украинцев дочь военнослужащего не поддалась.

Доброволец-штурмовик из Донецка Денис Сергеевич Резников отправился на передовую 8 ноября 2022 года. Дома его ждут жена и дочка-подросток — Елизавета. В марте мужчина пропал — в последний раз он позвонил семье 8 марта и больше не выходил на связь.

Вечером 26 марта дочери военнослужащего поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился Андреем и заявил ребёнку, что он служит в ВСУ. По говору девочка предположила, что звонивший и правда украинец. Он рассказал Лизе, что её папа находится в плену, но он жив и здоров — пока.

Далее собеседник начал шантажировать дочь военнопленного из РФ, потребовав от неё прислать персональные данные, а также слить звонившим базу активистов общественной организации «Молодая гвардия», в которой состоит Лиза.

«Этот Андрей скинул мне фотографию папы, сильно избитого. От меня потребовали скинуть им мои паспортные данные, место проживания, номер телефона и слить базу всех активистов организации «Молодая гвардия» — всех активистов, которые сейчас активны и помогают людям», — рассказала RT сама Лиза.

Елизавета состоит в «Молодой гвардии» уже два с половиной года, параллельно с учёбой в педагогическом колледже она занимается общественной деятельностью и помогает людям. Каким-то образом злоумышленники об этом узнали. Для чего им потребовалась база активистов — остаётся только догадываться. Более того, звонившие знали, что летом девушка собирается работать вожатой в детском лагере — и очень интересовались, останется ли она в ДНР или поедет в другой российский регион.

«Твой батя пока живой. На этом хорошие новости заканчиваются»

Получив «требования» злоумышленников, выдвинутые в обмен на жизнь её отца, Лиза сильно запаниковала. Девушка предоставила RT запись одного из разговоров со звонившими ей украинцами — на ней слышно, как Лиза плачет от отчаяния и страха. Мужчины на другом конце провода — говоривших было двое — грубо требовали от неё успокоиться и начать выполнять их указания.

«Ты сейчас не в той ситуации, не стоит со мной так разговаривать, ты просто делай то, что я тебе говорю и всё будет нормально. Хватит мне давить на жалость. С тобой сейчас нормально ведут диалог. Ты же хочешь, чтобы с папой всё было хорошо?» — увещевал Лизу один из звонивших.

Слева направо: кадр из видео с Денисом Сергеевичем, которое прислали украинские шантажисты; дочь Дениса Сергеевича, Лиза

RT

© фото из личного архива/RT

Второй мужчина, давивший на Лизу, представился как «человек, непосредственно отвечающий за судьбу её отца». Этот злоумышленник уже не церемонился — обзывал и запугивал девочку, требуя выполнять его указания.

«От тебя сейчас зависит судьба твоего отца, не будь дурой, соберись и включи башку свою. Первое: твой батя живой. Это хорошая новость для тебя и для него. На этом хорошие новости пока что заканчиваются. Потому что живой он только пока что. Грей себя этой мыслью, что он живой и здоровый. Общаешься с нами — ускоряешь его возвращение домой. Будешь делать всё правильно, и батя приедет домой. Как тысячи ваших парней (возвращаются. — RT) по обмену домой», — говорил второй звонивший.

«Не сдавать своих и не сдаваться»

Закончив разговор, Лиза захотела посоветоваться с мамой — вместе они приняли решение не высылать шантажистам никакой информации, справедливо полагая, что, завладев персональными данными девушки, злоумышленники могут предпринять дальнейшие попытки манипулировать ею и заставлять выполнять другие их задания.

В процессе общения с людьми, якобы «отвечающими» за судьбу её отца, одно такое «задание» девушка действительно получила — от неё требовали посетить некое военное здание неподалёку от дома и сделать его фотографии, а также записать видео. От всего этого девушка отказалась, хотя и понимала, что её отца могут убить.

«Мне было очень страшно за папу, потому что я не знала, чем помочь. Помогать ему тем, что я скину свои данные и данные организации — вряд ли я бы этим помогла, нас бы только продолжили шантажировать. Мне постоянно летели в личку сообщения в духе: скидывай быстрее, я жду, — то есть меня торопили намеренно, чтобы я не успела ничего взвесить и подумать. Меня просили скинуть базу данных, но я этого не сделала. Отец был бы мною очень недоволен. Он ни за что не поощрил бы, если бы я — даже ради него — сдала своих. Он меня всю жизнь учил никогда не сдавать своих и никогда не сдаваться», — подчеркнула собеседница RT.

Лиза и её мать обратились в правоохранительные органы в надежде, что это поможет установить злоумышленников и освободить Дениса Сергеевича из плена. Девочка очень надеется, что её папа жив — когда она перестала общаться с шантажистами, те прислали ей видео с отцом. На записи у мужчины на голове мешок, и он, явно по указке своих мучителей, просит дочку снова связаться с ними по телефону. Лиза и её мама решили предать историю максимальной огласке, чтобы увеличить шансы Дениса Сергеевича на спасение.

Шантаж семей военнопленных из РФ

Ранее RT рассказывал ещё о нескольких семьях, пострадавших от украинских шантажистов. Так, пенсионерка из Бурятии Светлана Степанова столкнулась с мошенниками дважды — ей звонили с разных украинских номеров и требовали прислать то 200, то 300 тысяч рублей в обмен на жизнь сына, попавшего в плен. Эта история разрешилась благополучно: на шантаж Светлана Фёдоровна не поддалась, а её сына Артёма обменяли и вернули в Россию, сейчас он дома.

О шантаже с украинской стороны также рассказывали RT родственники военнослужащих Алексея Мотуза и Романа Жернового. От супруги Алексея и от гражданской жены Романа неизвестные, звонившие с украинских номеров, требовали интимные фотографии в обмен на жизнь их супругов.

Местонахождение Жернового и Мотуза по сей день остаётся неизвестным, в обоих случаях заведены уголовные дела о мошенничестве, а поисками самих солдат занимается военное следствие.