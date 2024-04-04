Беспилотниками и артиллерией: в МО РФ заявили о поражении пункта дислокации иностранных наёмников в Харьковской области

Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили ряд целей противника, среди которых пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харьковской области и склад боеприпасов. Наряду с этим средства ПВО сбили украинский Су-27 и уничтожили 196 беспилотников. ВС России также улучшили своё положение на нескольких направлениях СВО.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки поразили ряд целей на Украине.

Среди них склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мерефа (Харьковская область). В 135 районах поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины в районе города Краматорска (ДНР), а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах н. п. Розовка, Райгородка, Жовтневое (ЛНР) и Терны (ДНР). ВСУ потеряли в этом секторе до 125 военнослужащих и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и поразили военнослужащих и технику 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка (ДНР).

Потери ВСУ на этом направлении составило до 340 военнослужащих. Уничтожены танк и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и поразили формирования противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Орловка, Бердычи и Тоненькое (ДНР).

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Кроме того, в районе н. п. Первомайское (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм САУ Paladin производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное, Сторожевое и Угледар (ДНР).

Противник за сутки потерял до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Мирное и Пятихатки (Запорожская область).

ВСУ потеряли в этом секторе до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивную систему залпового огня «Град».

Военкоры RT — о ситуации в зоне СВО

Военкор RT Влад Андрица показал работу Ленинградского полка 1486 в Клещеевке. Замкомбата с позывным Топаз рассказал о работе одного из постов наблюдения, в задачи которого входит контроль за воздушными целями и за скрытым перемещением противника. По его словам, в последнее время противник стал активно применять FPV-дроны.

«За время существования этого поста уничтожено 52 вражеских дрона, которые пытались уничтожить нашу технику, личный состав», — рассказал он.

По словам военного, на посту работают бойцы, у которых есть опыт работы на линии боевого соприкосновения.

Наряду с этим российские военные отметили, что ВСУ используют церкви в качестве укрытий и ведут беспорядочные обстрелы. ВС России, в свою очередь, в населённых пунктах не применяют тяжёлую артиллерию, а используют избирательное оружие, в частности FPV-дроны.