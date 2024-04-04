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ВСУ потеряли до 340 военных и танк на Донецком направлении за сутки

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За минувшие сутки ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, заявили в Минобороны страны.
ВСУ потеряли до 340 военных и танк на Донецком направлении за сутки
  • AP

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идёт об окрестностях населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка в ДНР.

Кроме того, ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей.

Также сообщалось, что военнослужащие группировки «Восток» одним залпом из РСЗО «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар ВСУ, в котором находилось несколько американских гаубиц М777.

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