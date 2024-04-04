Военные России залпом «Града» уничтожили ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ
Военнослужащие группировки «Восток» одним залпом из РСЗО «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар ВСУ, в котором находилось несколько американских гаубиц М777.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.
Также за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 390 военнослужащих на Донецком направлении.
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