Военные России залпом «Града» уничтожили ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ

Военнослужащие группировки «Восток» одним залпом из РСЗО «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар ВСУ, в котором находилось несколько американских гаубиц М777.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Также за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 390 военнослужащих на Донецком направлении.