«Один массированный и 57 групповых»: МО РФ рассказало об ударах по военным объектам Украины

В период с 23 по 30 марта нанесён один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, пункты дислокации украинских войск и наёмников, а также цеха производства безэкипажных катеров, объекты ПВО и энергетики. Потери войск киевского режима в течение недели составили до 5770 военнослужащих.

Министерство обороны РФ отчиталось о действиях Вооружённых сил в зоне проведения специальной военной операции в период с 23 по 30 марта.

За указанный период был нанесён один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. Военные применяли высокоточное оружие большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

«В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооружённых сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — указал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ за неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и «Град», пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Наряду с этим авиацией и средствами ПВО были сбиты: 11 крылатых ракет Storm Shadow (Великобритания), три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD (США), две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган», а также 1208 БПЛА.

Ситуация на линии фронта

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также сообщил, что в течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах н. п. Ивановка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР).

Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны возле н. п. Синьковка (Харьковская область), Терны (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы: М777 и М198 (США), а также самоходная артиллерийская установка Caesar (Франция).

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На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён н. п. Красное (ДНР) и улучшено тактическое положение по переднему краю.

Нанесено поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Белогоровка (ЛНР), Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр (ДНР). Отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Богдановка и Красногоровка (ДНР).

Противник потерял более 2360 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 — зарубежного производства.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей.

Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражены 64 контратаки ВСУ в районах н. п. Семёновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи (ДНР).

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Противник потерял свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 (США), самоходная артиллерийская установка М109 Paladin (США), САУ Panzerhaubitze 2000 (Германия), а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и Нацгвардии Украины возле н. п. Малиновка (Запорожская область), Урожайное, Макаровка и Угледар (ДНР). Отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны вблизи н. п. Старомайорское, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили более 860 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и две гаубицы FH-70 (Великобритания).

На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28, 65, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны неподалёку от н. п. Работино, Новосёловка, Нестерянка, Пятихатки (Запорожская область), Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка (Херсонская область).

Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 (США).