«Все атаки отражены»: ВСУ за неделю потеряли на Белгородском направлении более 3 тыс. солдат

В период с 16 по 22 марта подразделения российских войск отразили все атаки украинских террористических формирований, пытавшихся прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей. По данным Минобороны РФ, всего было уничтожено более 3 тыс. боевиков ВСУ, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

В Минобороны РФ отчитались о действиях вооружённых сил в зоне СВО в период с 16 по 22 марта. Так, украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей, все они были отражены.

«Слаженными действиями войск группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены. За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тыс. военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве продемонстрировали видео уничтожения артиллерийского расчёта гаубицы М777 производства США в приграничных с Белгородской областью районах Украины.

На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах н. п. Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка (Харьковская область), Червоная Диброва и Надия (ЛНР). Также отражены 13 контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад, а также 18-й бригады нацгвардии Украины возле н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Потери противника составили до 400 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождена железнодорожная станция Алебастровая (ДНР) и улучшено положение по переднему краю.

Нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой, танковой, двух аэромобильных, четырёх механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны вблизи н. п. Раздоловка, Красное, Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Константиновка и Георгиевка (ДНР). Отражены 10 контратак штурмовых групп 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка (ДНР). Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами.

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На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах н. п. Бердычи, Нетайлово, Семёновка, Первомайское, Новгородское, Уманское и Очеретино (ДНР). Отражены 42 контратаки формирований 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 78-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад противника в районах населённых пунктов Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Водяное (ДНР). За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» освобождён н. п. Мирное (Запорожская область) и улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны вблизи н. п. Шахтёрское, Ровнополь и Урожайное (ДНР). Отражены пять контратак 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ возле н. п. Урожайное и Владимировка (ДНР). Потери ВСУ составили более 935 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

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На Херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Работино, Степногорск, Щербаки, Степное (Запорожская область), Ивановка и Никольское (Херсонская область). Потери противника составили более 330 военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками группировок войск ВС РФ за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Нота» и «Буковель-AD».

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган», а также 992 дрона.