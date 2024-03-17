В результате успешных наступательных действий: в МО РФ заявили об освобождении Мирного в Запорожской области

Российские военнослужащие из группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, наряду с этим ВС РФ отразили все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на приграничную территорию России в районе н. п. Козинки в Белгородской области. В этом секторе уничтожены до 65 украинских боевиков и боевая машина РСЗО Vampire.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили формирования противника в районе населённого пункта Кисловка (Харьковская область).

Также отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область). ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании.

На Белгородском направлении благодаря огневому поражению и грамотным действиям российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на приграничную территорию России в районе н. п. Козинка (Белгородская область).

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Как уточнили в Минобороны РФ, в результате ударов авиации, беспилотников и артиллерии уничтожены до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования 28, 42 и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах н. п. Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка (ДНР). ВСУ потеряли здесь до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» поразили скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Тоненькое, Северное и Орловка (ДНР).

Наряду с этим отражены девять контратак штурмовых групп 24, 47, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское (ДНР).

Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили н. п. Мирное (Запорожская область), а также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Водяное (ДНР). Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Новоданиловка, Работино, Жеребянки (Запорожская область), а также Ольговка, Михайловка и Никольское (Херсонская область). ВСУ потеряли свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили ряд объектов, среди которых места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки БПЛА в районе н. п. Прилуки (Черниговская область). В 127 районах поражены боевики и военная техника ВСУ.

За счёт применения средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огня из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотников, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.