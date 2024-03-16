Комплексное огневое поражение: в МО РФ заявили о пресечении попытки украинских ДРГ проникнуть в Белгородскую область

Российские военные пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию России, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника. Наряду с этим за сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили ряд целей, среди которых цех сборки БПЛА в Сумской области, а также пункты временной дислокации боевиков нескольких нацформирований.

В Минобороны России заявили, что в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям боевиков и техники ВСУ.

Как отметили в ведомстве, отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка (Сумская область), а также в направлении н. п. Сподарюшино и Козинка (Белгородская область).

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» поразили формирования 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Котляровка, Берестовое (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).

ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», а также пять орудий Д-30.

МО показало кадры уничтожения украинской ДРГ при попытке проникнуть в Россию

По данным МО РФ, в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка (ДНР).

Кроме того, в районе н. п. Белогоровка (ЛНР) отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

По оценкам Минобороны России, противник потерял там до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США и четыре склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение в своих зонах ответственности и поразили скопления боевиков и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Семёновка, Бердычи и Новокалиново (ДНР).

Наряду с этим отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах н. п. Новокалиново, Тоненькое и Семёновка (ДНР).

ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 автомобилей, САУ АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также две гаубицы Д-20 и две Д-30.

На Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Восток» улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение боевикам и технике 1-й бригады Нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Ровнополь (ДНР). Также отражена атака формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Владимировка (ДНР).

По оценкам МО, противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки «Днепр» поражены формирования 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Новопокровка (Запорожская область), Никополь (Днепропетровская область) и Золотая Балка (Херсонская область). Противник потерял более 40 военнослужащих и два автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили ряд целей, среди которых цех сборки БПЛА в районе н. п. Конотоп (Сумская область), пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы, четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. В 149 районах поражены боевики и военная техника противника.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 108 украинских БПЛА, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 снарядов Vampire чешского производства, один HIMARS производства США и одну РСЗО «Град».