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МО: ВС России отразили попытки украинских ДРГ наступать на Белгородскую область

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Вооружённые силы России пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию со стороны Сумской области Украины, сообщает Министерство обороны. По сосредоточениям живой силы противника были нанесены удары.
МО: ВС России отразили попытки украинских ДРГ наступать на Белгородскую область
  • РИА Новости

«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», — говорится в заявлении.

Удары по противнику наносила как авиация, так и артиллерия. Потери ВСУ составили: до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

15 марта Министерство обороны заявило, что контроль над селом Козинка Белгородской области полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования украинских диверсантов.

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