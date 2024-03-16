МО: ВС России отразили попытки украинских ДРГ наступать на Белгородскую область

Вооружённые силы России пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию со стороны Сумской области Украины, сообщает Министерство обороны. По сосредоточениям живой силы противника были нанесены удары.

«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», — говорится в заявлении.

Удары по противнику наносила как авиация, так и артиллерия. Потери ВСУ составили: до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

15 марта Министерство обороны заявило, что контроль над селом Козинка Белгородской области полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования украинских диверсантов.