МО: ВС России отразили попытки украинских ДРГ наступать на Белгородскую область
- РИА Новости
«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», — говорится в заявлении.
Удары по противнику наносила как авиация, так и артиллерия. Потери ВСУ составили: до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».
15 марта Министерство обороны заявило, что контроль над селом Козинка Белгородской области полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования украинских диверсантов.