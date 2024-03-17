МО: российские войска пресекли все попытки ВСУ проникнуть на территорию России
Российские военные за прошедшие сутки пресекли все атаки и попытки проникновения ВСУ на приграничную территорию России, передаёт российское Министерство обороны.
- РИА Новости
Сообщается, что в результате было ликвидировано до 65 украинских военнослужащих.
Также противник лишился РСЗО Vampire чешского производства и орудия Д-20.
Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
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