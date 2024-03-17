МО: российские войска пресекли все попытки ВСУ проникнуть на территорию России

Российские военные за прошедшие сутки пресекли все атаки и попытки проникновения ВСУ на приграничную территорию России, передаёт российское Министерство обороны.

РИА Новости

Сообщается, что в результате было ликвидировано до 65 украинских военнослужащих. Также противник лишился РСЗО Vampire чешского производства и орудия Д-20. Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.