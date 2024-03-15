Полсотни групповых ударов за неделю: российские военные поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ

С 9 по 15 марта Вооружённые силы РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны России. Также наносилось огневое поражение пунктам дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 6195 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны РФ подвело итоги действий Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 9 по 15 марта. По данным ведомства, за этот период ВС РФ нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов.

«Все назначенные объекты поражены. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Наряду с этим ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета «Точка-У», пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Град», а также 915 беспилотных летательных аппаратов.

Также по теме Более 1,5 тысячи боевиков: Минобороны огласило потери ВСУ при попытках прорыва на территорию РФ Все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток были пресечены,...

Отражение попыток прорыва госграницы РФ

По данным Минобороны РФ, с 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей.

«Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей», — указал представитель ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что накануне была сорвана попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации в районе приграничного населённого пункта Козинка. При этом огнём РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа ВСУ, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери противника составили более 50 человек.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Песчаное (Харьковская область) и Серебрянка (ДНР). Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Синьковка, Першотравневое (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Также по теме «Продавливаем противника на различных подступах»: подразделения группировки войск «Днепр» продвигаются в Работине Российские войска продвигаются и закрепляются на новых рубежах возле села Работино (Запорожская область). Как рассказал боец 58-й...

Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, освободили населённый пункт Невельское (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах н. п. Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка (ДНР). К тому же отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Белогоровка и Новомихайловка (ДНР).

Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и восемь полевых складов боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах н. п. Очеретино, Новожеланное, Новогродовка, Розовка и Калиново (ДНР). Отражены 64 контратаки формирований противника возле н. п. Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка (ДНР).

Потери противника составили свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Abrams производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное (ДНР), Червоное и Малиновка (Запорожская область). Отражены семь контратак противника вблизи н. п. Старомайорское, Новодонецкое, Шевченко (ДНР) и Владимировка (Запорожская область).

Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино, Новоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки (Запорожская область), Берислав и Тягинка (Херсонская область). Потери противника составили более 270 военнослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.