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ВС России нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ с 9 по 15 марта

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ с 9 по 15 марта.
ВС России нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ с 9 по 15 марта
  • РИА Новости

«С 9 по 15 марта вооружёнными силами... нанесено 50 групповых ударов... по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что все назначенные объекты поражены.

Также, по данным министерства, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск Вооружённых сил России улучшили положение по переднему краю.

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