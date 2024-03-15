Российские войска продвигаются и закрепляются на новых рубежах возле села Работино (Запорожская область). Как рассказал боец 58-й армии группировки войск «Днепр», она продавливает врага на различных подступах к населённому пункту, но обстановка остаётся стабильно напряжённой. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении. Российские войска прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, в том числе возле села Работино, добавлял глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военнослужащие 58-й армии группировки войск «Днепр» продвигаются в районе населённого пункта Работино (Запорожская область), сообщили в Минобороны РФ.

«Обстановка стабильно напряжённая, потихоньку продавливаем противника на различных подступах в Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА — как разведывательных, так и ударных дронов. С помощью них мы помогаем пехоте: «выселяем» блиндажи противника, уничтожаем его пехоту, после чего уже наша пехота производит зачистку и закрепление на данных рубежах», — рассказал оператор БПЛА 70-го полка с позывным Доктор.

По его словам, украинское командование направляет на этот участок линии боевого соприкосновения резервные войска, качество которых «оставляет желать лучшего».

«Мне кажется, лучшие силы их уже были побеждены», — подчеркнул он.

Военнослужащий также отметил, что активная работа российских БПЛА и артиллерии вынуждает солдат ВСУ в Работине принять решение о сдаче в плен.

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«Когда они сдаются в плен, в шутку спрашиваем, нравится ли им работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, всё на высоком уровне, поэтому и принимаю решение сдаться», — заключил боец с позывным Доктор.

Накануне глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, в том числе возле села Работино.

Как указывалось в сводке Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении.

Также они нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Высшетарасовка (Днепропетровская область) и Михайловка (Херсонская область). Потери противника составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Ситуация на других участках фронта

На Донецком направлении артиллерийские расчёты крупнокалиберных гаубиц «Мста-Б» отдельной артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили танк, расчёт миномёта и 152-мм орудие Д-20 ВСУ.

Все цели были поражены 152-миллиметровыми корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь».

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«После нашей стрельбы цели не уходят. Работаем на поражение и постоянно добиваемся лучшего результата. Техника бывает разная, но в основном замаскированная стоит в посадках», — заявил командир артиллерийской батареи 152-мм гаубиц «Мста-Б» с позывным Ладога.

На Северском направлении севернее Соледара артиллерийские подразделения тульских десантников нанесли огневой удар по району скопления живой силы противника. Огневая поддержка помогла штурмовым группам крылатой пехоты, которые впоследствии зашли на опорный пункт ВСУ и произвели его зачистку.

Также артиллеристы тульских десантников уничтожают оборонительные сооружения, склады с боеприпасами, технику и личный состав противника в районе Раздоловки и Весёлого.

Кроме того, на этом направлении расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» наносят сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ, выжигая их заглублённые укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

На Авдеевском направлении артиллерийские расчёты самоходных установок 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт украинских войск и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода мотопехоты.