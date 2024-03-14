«Упреждающими действиями»: МО РФ сообщило о срыве очередной попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

Очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в районе н. п. Сподарюшино (Белгородская область) была сорвана упреждающими действиями российских военных, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено до 195 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронемашины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения. Наряду с этим подразделения Росгвардии, военнослужащие ВС РФ и пограничники ФСБ отражают атаку украинской ДРГ возле посёлка Тёткино (Курская область).

В течение прошедших суток российские военные сорвали очередную попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию России. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ по ситуации в зоне СВО.

«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожены до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения», — говорится в сообщении.

При этом в данный момент подразделения Росгвардии совместно с военнослужащими вооружённых сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.

О попытке прорыва также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию!» — написал он в своём Telegram-канале.

Два дня назад украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин уже предпринимали попытки вторжения на территорию РФ — со стороны н. п. Одноробовка (Харьковская область), Нехотеевка, Сподарюшино (Белгородская область) и Тёткино (Курская область). Тогда противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра. Также было опубликовано видео из приграничной зоны, где показали уничтожение техники и личного состава террористических формирований украинских националистов.

Как пояснял Владимир Путин, причиной атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области являются неудачи на линии соприкосновения в зоне СВО, где они не достигли ни одной из поставленных целей в 2023 году, а сейчас инициатива полностью перешла к Вооружённым силам РФ.

«Главная цель, в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан — первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал. Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: мы вам вернём это, а вы нам вернёте это», — сказал президент России в интервью Дмитрию Киселёву.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах н. п. Ивановка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Также отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ возле н. п. Першотравневое (Харьковская область).

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника вблизи н. п. Георгиевка, Клещеевка и Невельское (ДНР).

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ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Тоненькое (ДНР). Также отражено восемь контратак штурмовых групп 24, 47, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семёновка и Орловка (ДНР).

Противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны возле н. п. Владимировка и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Высшетарасовка (Днепропетровская область) и Михайловка (Херсонская область). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах. Средства ПВО сбили 136 украинских БПЛА, управляемую авиационную бомбу HAMMER производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО «Град».