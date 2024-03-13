Высокоточными средствами: ВС России уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 на площадке в ДНР

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили два украинских вертолёта Ми-8. Удары были нанесены высокоточными средствами поражения, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим в Харьковской области был уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники, а также поражён ЗРК Patriot на огневой позиции. Кроме того, на Авдеевском и Донецком направлениях в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки AS-90 Braveheart производства Великобритании.

ВС России уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 в ДНР и поразили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ по ситуации в зоне СВО.

«Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах», — говорится в сообщении.

Два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка (ДНР), также был поражён цех по ремонту вооружения и военной техники возле н. п. Балаклея (Харьковская область).

В оборонном ведомстве также опубликовали соответствующее видео.

«По выявленной полевой площадке с вертолётами противника был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ», — отметили в Минобороны.

Поражение вертолётов ВСУ в ДНР

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», а также три управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи н. п. Синьковка (Харьковская область) и отразили контратаку противника неподалёку от н. п. Терны (ДНР).

Как напомнили в оборонном ведомстве, была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях.

Потери противника составили: до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и САУ «НОНА».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28, 42, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых, 17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны возле н. п. Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

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Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика», а также склад с боеприпасами.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах н. п. Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое (ДНР).

Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Кирово и Ленинское (ДНР). Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны вблизи н. п. Малиновка (Запорожская область), Старомайорское и Урожайное (ДНР). К тому же была отражена контратака формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР). Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортёра и два пикапа.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты возле н. п. Степовое (Запорожская область), Никополь (Днепропетровская область), Берислав и Тягинка (Херсонская область).

Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, САУ «Акация» и «Гвоздика».