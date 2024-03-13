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Рогов заявил о прорыве бойцами ВС России линии фронта в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.
Рогов заявил о прорыве бойцами ВС России линии фронта в Запорожской области
  • РИА Новости

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — рассказал он РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ спешно возводят новые линии обороны: вкапывают железобетонные конструкции на глубину 3—4 м, роют траншеи и противотанковые рвы. Также украинцы прокладывают коридоры связи, «боясь натиска русской армии».

Ранее Рогов сообщил, что российские войска в Запорожской области превентивно уничтожают новую линию обороны ВСУ.

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