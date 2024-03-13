Рогов заявил о прорыве бойцами ВС России линии фронта в Запорожской области
- РИА Новости
«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — рассказал он РИА Новости.
Он отметил, что ВСУ спешно возводят новые линии обороны: вкапывают железобетонные конструкции на глубину 3—4 м, роют траншеи и противотанковые рвы. Также украинцы прокладывают коридоры связи, «боясь натиска русской армии».
Ранее Рогов сообщил, что российские войска в Запорожской области превентивно уничтожают новую линию обороны ВСУ.