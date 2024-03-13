Рогов: ВС России превентивно уничтожают новую линию обороны ВСУ
- РИА Новости
По его словам, украинские военные возводят несколько линий обороны на оккупированной им части области на глубине от 3 до 20 км от линии фронта.
«На данный момент линии обороны ещё не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что российские силы в основном наносят удары по первой линии обороны, которую ВСУ возводят вдоль линии фронта.
Ранее Рогов заявлял, что российские войска отбили две крупные атаки ВСУ в Работине.