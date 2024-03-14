ВСУ потеряли более 240 военных на Донецком направлении за сутки

ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих на Донецком направлении за минувшие сутки.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское ДНР», — заявили в Минобороны России.

Отмечается, что, помимо потерь ВСУ в личном составе, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: американская М777 и гаубица М198, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

Ранее сообщалось, что силами ПВО в течение прошедшей ночи над территориями Белгородской и Курской областей перехвачено и уничтожено 14 БПЛА.