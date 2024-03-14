Российские подразделения сорвали попытку украинских войск прорваться на приграничную территорию Белгородской области в районе Сподарюшина, там по противнику наносили удары авиация и артиллерия ВС России. ВСУ потеряли до 195 человек, а также пять танков и четыре бронемашины.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны по состоянию на 14 марта.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения», — говорится в заявлении.

12 марта российские военные совместно с пограничниками ФСБ также сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территории Белгородской и Курской областей. Все атаки ВСУ были отражены, украинские боевики понесли потери и были отброшены. Украина потеряла 234 боевика убитыми, также было уничтожено семь танков и три бронемашины Bradley.

По мнению президента Владимира Путина, главная цель попыток Украины атаковать российские регионы — помешать проведению выборов.