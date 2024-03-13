Путин назвал целью атак Украины срыв выборов президента в России

Главная цель попыток Украины атаковать российские регионы — помешать проведению выборов президента России, заявил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

Он отметил, что атаки происходят на фоне неудач ВСУ на линии фронта, а Киеву нужно хоть что-то показать.

«Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан», — цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, по словам главы государства, в случае успеха Украина пытается таким образом получить какой-то козырь, чтобы торговаться при возможных будущих переговорах.

12 марта российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Все атаки ВСУ были отражены, украинские боевики понесли потери и были отброшены.

По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.