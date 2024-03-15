Forbes: ВСУ опасно находиться в 80 км от фронта из-за артиллерии и БПЛА России
- РИА Новости
В материале указывается, что российские беспилотники и артиллерия оперативно выявляют и уничтожают украинскую технику.
«Украинским командующим должно быть до боли очевидно, что их силы больше не в безопасности в радиусе 50 миль от линии фронта, особенно на открытой местности в дневное время», — отмечается в публикации.RT
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление украинских войск прошло не по плану.