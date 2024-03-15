Более 1,5 тысячи боевиков: Минобороны огласило потери ВСУ при попытках прорыва на территорию РФ

Все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток были пресечены, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, общие потери составили более 1,5 тыс. боевиков (из них около 500 — безвозвратные). Также уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Как на этой неделе отмечал Владимир Путин, причиной атак войск киевского режима на российские регионы стали неудачи на линии соприкосновения в зоне СВО.

Потери украинских вооружённых формирований при попытках прорыва на территорию России в Курской и Белгородской областях в период с 12 по 14 марта превысили 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В целом за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооружённых сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве рассказали о том, как накануне была сорвана попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации в районе приграничного населённого пункта Козинка.

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Около 16:30 мск украинская диверсионная группа, состоявшая из боевиков сил специальных операций и иностранных наёмников, на двух вертолётах Ми-8 осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. Затем они скрытно выдвинулись в направлении села Козинка.

При попытке продвижения вглубь населённого пункта их обнаружили и остановили российские военные. По противнику было нанесено поражение огнём артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб. Также было осуществлено дистанционное минирование местности.

«Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканской, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — говорится в сообщении.

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Наряду с этим огнём РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа ВСУ, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери противника составили более 50 человек.

В Минобороны РФ подчеркнули, что контроль над селом Козинка (Белгородская область) полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы.

Ранее Владимир Путин отмечал, что причиной атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области являются неудачи на линии соприкосновения в зоне СВО, где они не достигли ни одной из поставленных целей в 2023 году, а сейчас инициатива полностью перешла к Вооружённым силам РФ.

«Главная цель, в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан — первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал. Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: мы вам вернём это, а вы нам вернёте это», — сказал президент России в интервью Дмитрию Киселёву.

Глава государства также указал, что в состав групп украинских диверсантов входили иностранные наёмники.

14 марта Минобороны России представило обновлённую информацию относительно «солдат удачи», прибывших на Украину для участия в боевых действиях. По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года подтверждено уничтожение 5962 иностранных наёмников. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыли 2960, уничтожены 1497). Также ликвидированы 561 «солдат удачи» из Грузии и 491 боевик из США.