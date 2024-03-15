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МО: потери ВСУ при попытках прорыва на территорию России превысили 1,5 тысячи

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Общие потери Вооружённых сил Украины при попытках прорыва на территорию России 12—14 марта в Курской и Белгородской областях превысили 1,5 тыс.
МО: потери ВСУ при попытках прорыва на территорию России превысили 1,5 тысячи
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, с 12 по 14 марта бойцы группировки войск «Запад» российской армии совместно с пограничными органами Федеральной службы безопасности пресекли все попытки украинских боевиков прорваться на территории Курской и Белгородской областей.

«Общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные», — говорится в заявлении. 

Кроме того, украинские боевики лишились 18 танков, а также 23 бронированных машин, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что ВС России и ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область.

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