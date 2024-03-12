На Донецком направлении: подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Невельское

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении освобождён населённый пункт Невельское (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ. Также российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции. При этом на Купянском направлении были отражены семь атак бригад ВСУ, а на Авдеевском участке — 11 контратак украинских военных. Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены склад с боеприпасами ВСУ и пусковая установка РСЗО HIMARS.

Российские военные освободили от украинских боевиков очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ по ситуации в зоне СВО.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.

Как заявил в разговоре с RT глава ДНР Денис Пушилин, российские войска обязательно освободят Славянск, Краматорск и другие города региона.

«Конечно же, мы ждём этого. И конечно, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы эти города были наименее разрушены», — сказал он.

По его словам, Россия максимально заинтересована в том, чтобы не допустить разрушения городов, так как это позволит быстрее вернуть жизнь в мирное русло. «Но при этом рассчитывать на какое-то там благоразумие противника, исходя из нашего опыта, увы, уже не приходится», — констатировал Пушилин.

Возвращаясь к ситуации на Донецком направлении, отметим, что возле н. п. Новомихайловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР) нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Противник потерял до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ вблизи н. п. Синьковка (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Керамик и Бердычи (ДНР).

Кроме того, отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах н. п. Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое (ДНР). Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны возле н. п. Старомайорское и Водяное (ДНР). Также была отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи н. п. Шевченко (ДНР).

ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Работино, Каменское и Лобковое (Запорожская область). Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. К тому же поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Град» и Vampire, а также тактическая ракета «Точка-У». Также уничтожено 146 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.