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ВС России уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS
  • globallookpress.com
  • © Spc. Trevares Johnson

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск... уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке ведомства.

Также в министерстве добавили, что были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Ранее стало известно, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении.

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