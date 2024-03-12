МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
- РИА Новости
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России отразили 11 атак украинских войск на этом направлении. Потери ВСУ составили более 380 военнослужащих.
Ранее стало известно, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении.