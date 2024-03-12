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МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

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Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России активными действиями улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении.
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России отразили 11 атак украинских войск на этом направлении. Потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. 

Ранее стало известно, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении.

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