Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России активными действиями улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России отразили 11 атак украинских войск на этом направлении. Потери ВСУ составили более 380 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении.