Места производства дронов и арсеналы: в МО РФ заявили о 34 групповых ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

ВС России в период с 2 по 8 марта нанесли 34 групповых удара по украинским объектам, на которых велась сборка и подготовка для боевого применения дронов. Также поражены арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. За неделю на линии соприкосновения уничтожено два танка Abrams американского производства и сбит один самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в период с 2 по 8 марта ВС РФ нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины.

В результате поражены объекты, где велись сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении в течение недели подразделения группировки войск «Запад» активными действиями улучшили положение по переднему краю и поразили боевиков и технику противника в районах населённых пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое (Харьковская область).

Кроме того, военнослужащие группировки отразили 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Сводка МО РФ о ходе СВО за период с 2 по 8 марта 2024 года

Противник потерял свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и поразили формирования 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное (ДНР).

Кроме того, отражены восемь контратак противника в районах н. п. Красногоровка, Новомихайловка и Победа (ДНР).

ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и десять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией бойцы группировки поразили скопления боевиков и техники 23, 31, 47, 78, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах н. п. Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новосёлка Первая, Майорск и Розовка (ДНР).

Также отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка (ДНР).

За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе работы на Южно-Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65, 72, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102, 105 и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское (ДНР) и Малиновка (Запорожская область).

Также отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Водяное (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», две боевые машины ЗРК «Стрела-10», а также боевую машину ЗРК Stormer британского производства.

На Херсонском направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65, 117, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35, 36, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад Нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах н. п. Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка (Запорожская область), Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка (Херсонская область).

В районе н. п. Работино (Запорожская область) отражены две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ.

Украинская сторона потеряла более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.

Авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow британского производства, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot (США), семь управляемых авиационных бомб Hammer (Франция), 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS (США), а также 796 беспилотников.

Помимо прочего, в течение недели в плен сдались 24 украинских военнослужащих.