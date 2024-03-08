ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине
- РИА Новости
Об этом информирует российское Минобороны.
Удары наносились с помощью высокоточного оружия и беспилотников.
Отмечается, что были поражены арсеналы, базы топлива, пункты дислокации ВСУ, а также объекты, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров.
Ранее сообщалось, что расчёт разведывательного БПЛА ZALA российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей «Ланцетами».