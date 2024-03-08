ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине

Вооружённые силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам на Украине.

Об этом информирует российское Минобороны.

Удары наносились с помощью высокоточного оружия и беспилотников.

Отмечается, что были поражены арсеналы, базы топлива, пункты дислокации ВСУ, а также объекты, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что расчёт разведывательного БПЛА ZALA российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей «Ланцетами».