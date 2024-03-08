RT в Telegram
Подпишись

ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине

Короткая ссылка
Вооружённые силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам на Украине.
ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине
  • РИА Новости

Об этом информирует российское Минобороны.

Удары наносились с помощью высокоточного оружия и беспилотников.

Отмечается, что были поражены арсеналы, базы топлива, пункты дислокации ВСУ, а также объекты, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что расчёт разведывательного БПЛА ZALA российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей «Ланцетами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить