МО: войска уничтожили «Ланцетами» станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей «Ланцетами».

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее артиллеристы ВС России поразили свыше 230 объектов ВСУ на Купянском направлении. Также бомбардировщики Су-34 ударили планирующими бомбами по укрепрайону ВСУ.