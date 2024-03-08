МО: войска уничтожили «Ланцетами» станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей «Ланцетами».
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее артиллеристы ВС России поразили свыше 230 объектов ВСУ на Купянском направлении.
Также бомбардировщики Су-34 ударили планирующими бомбами по укрепрайону ВСУ.
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