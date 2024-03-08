ВС России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении

Вооружённые силы России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении.

Об этом информирует российское Министерство обороны.

В сообщении говорится, что также на данном направлении было нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны Украины.

Украинские войска за данный период потеряли более 295 военных, два танка, две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства.

Также Вооружённые силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам на Украине.