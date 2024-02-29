На Авдеевском направлении: в Минобороны РФ заявили о занятии более выгодных позиций группировкой войск «Центр»

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на Авдеевском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение боевикам и технике ряда формирований ВСУ. По данным Минобороны РФ, противник потерял в этом секторе до 495 человек, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины и семь артиллерийских орудий.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Кроме того, в районе н. п. Берестовое (ДНР) отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 человек, два танка, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Ураган», САУ Krab, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

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На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское (ДНР). Противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», две Д-30 и САУ «Гвоздика».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах н. п. Урожайное, Ровнополь и Старомайорское (ДНР). Противник потерял до 105 человек, три автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Работино, Степовое, Малые Щербаки (Запорожская область) и Токаревка (Херсонская область). ВСУ потеряли здесь до 50 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Также подразделения российской группировки войск уничтожили диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины. Как уточнили в МО, противник попытался высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.

«В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая — развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен», — заявили в ведомстве.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд объектов, среди которых пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», пункты управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов. Живая сила и военная техника противника поражены в 126 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов системы HIMARS и две управляемые авиабомбы JDAM. Наряду с этим уничтожено 93 украинских беспилотника.