RT в Telegram
Подпишись

Военкор RT показал работу бойцов батальона РЭБ на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Влад Андрица показал работу бойцов отдельного батальона радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооружённых сил России на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

Как рассказал военкору боец с позывным Бухара, охота на дроны украинской армии идёт парами, иногда нужно три-четыре человека, всё зависит от участка.

Отмечается, что батальону РЭБ помогают как стандартные дрон-детекторы, так и свои разработки. Например, вынос — это провод с отдельной антенной, которую вешают на дерево. Это устройство позволяет спокойно работать из блиндажа, скрывшись от ВСУ.

В хорошую погоду бойцы батальона РЭБ сажают от 15 до 30 беспилотников: Mavic, FPV-дронов и дронов-камикадзе.

Ранее военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить