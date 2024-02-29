Военкор RT показал работу бойцов батальона РЭБ на Запорожском направлении

Военный корреспондент RT Влад Андрица показал работу бойцов отдельного батальона радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооружённых сил России на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

Как рассказал военкору боец с позывным Бухара, охота на дроны украинской армии идёт парами, иногда нужно три-четыре человека, всё зависит от участка.

Отмечается, что батальону РЭБ помогают как стандартные дрон-детекторы, так и свои разработки. Например, вынос — это провод с отдельной антенной, которую вешают на дерево. Это устройство позволяет спокойно работать из блиндажа, скрывшись от ВСУ.

В хорошую погоду бойцы батальона РЭБ сажают от 15 до 30 беспилотников: Mavic, FPV-дронов и дронов-камикадзе.

Ранее военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.