«Противник не мог предугадать наших действий»: в МО РФ заявили о закреплении на опорных пунктах ВСУ в Работине

Российские военнослужащие группировки «Днепр» продолжают штурмовые действия в населённом пункте Работино, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, мотострелковые подразделения застали противника врасплох и закрепились на опорных пунктах ВСУ внутри населённого пункта. Отмечается, что операция по штурму позиций украинских войск в Работине была организована во взаимодействии со всеми видами и родами войск.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что экипажи штурмовиков на самолётах Су-25 ВКС РФ поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении.

Как уточнили в ведомстве, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте 25 м.

«После чего выполнили отход от цели, манёвр с недопущением выхода в зону поражения зенитно-ракетного комплекса. Передовой авиационный наводчик с воздуха подтвердил поражение цели. Посадку осуществили на аэродром базирования. После доклада командира о выполнении боевой задачи с земли подтвердили об уничтожении живой силы противника», — приводит МО слова лётчика с позывным Трактор.

Пресс-служба оборонного ведомства также опубликовала кадры работы мотострелков группировки «Днепр» в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Как отметили в МО, российским военнослужащим удаётся застать противника врасплох, занять и закрепиться на опорных пунктах внутри населённого пункта.

Как рассказал командир танка с позывным Снайпер, перед штурмом танковое звено проложило дорогу через минные поля. После работы танкистов в Работино стала заходить пехота на БМП.

«Манёвры были совершены непредугаданные. Противник не мог предугадать наших действий, мог только предположить. Из-за того что он мог их только предположить, мы, естественно, выполнили задачу на пять с плюсом», — добавил он.

Как подчеркнули в МО, операция по штурму позиций ВСУ в районе села Работино была организована во взаимодействии со всеми видами и родами войск. Отмечается, что отработали воздушная и наземная разведка, была проведена мощная артиллерийская подготовка.

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что на Купянском направлении мотострелковые подразделения совместно с авиацией отразили семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 57-й мотопехотной, 77-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

По словам Бигмы, в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе 122-мм гаубица Д-30, 155-мм гаубица американского производства M777, 122-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» и 152-мм гаубица Д-20.

Кроме того, в ходе противовоздушной обороны группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 48 беспилотников.

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял на Купянском направлении до 145 военнослужащих, две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, миномётный расчёт и два пикапа.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что при поддержке артиллерии отражены 11 контратак ВСУ в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского. Кроме того, нанесены удары по ряду объектов противника.

«Всего в течение суток нанесено огневое поражение по 147 выявленным целям противника, в том числе по шести взводным опорным пунктам и более 30 районам скопления живой силы, техники и огневых средств», — уточнил Савчук.

Кроме того, экипажи тяжёлых огнемётных систем уничтожили четыре огневые позиции ВСУ в районе Новобахмутовки. Наряду с этим средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS.