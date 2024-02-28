На фоне блокадно-ограничительных мер Молдавии: власти Приднестровья обратились к России за помощью

Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердили резолюцию с обращением к России с просьбой о помощи в условиях экономической блокады со стороны Молдавии. По их оценке, ущерб от блокадно-ограничительных мер Кишинёва составил $100 млн. Власти ПМР напомнили, что в республике проживают свыше 220 тыс. граждан РФ, а Россия имеет статус гаранта и посредника в переговорном процессе.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к России с просьбой оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция была принята участниками съезда депутатов всех уровней, который состоялся по инициативе президента ПМР Вадима Красносельского.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в документе.

Власти Приднестровья заявили о небывалых вызовах и угрозах экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Они обратили внимание на то, что Молдавия «усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей».

Глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник в ходе выступления на съезде уже оценил ущерб от блокады в $100 млн. По словам главы МИД республики Виталия Игнатьева, проведение съезда стало шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.

«Обратите внимание на истерику, которая прошла в СМИ зарубежных государств. Цель была одна — сорвать съезд депутатов всех уровней, напугать людей, заставить замолчать. Голос приднестровцев должен быть слышен, и мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о праве на экономическую деятельность, в конечном счёте, на мир», — заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

В документе также указывается, что критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряжённости и недопущения кризисного развития происходящего.

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Документ также будет направлен в адрес Генерального секретаря ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международного комитета Красного Креста, а также участников переговорного формата «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

«Приднестровье будет настойчиво бороться за собственную идентичность, права и интересы приднестровского народа и не откажется от их защиты, невзирая на любые формы шантажа и внешнего давления», — сказано в резолюции.

«Задача России — защищать своих граждан»

Приднестровские депутаты решили обратиться к России на фоне данных, свидетельствующих о желании США и их союзников через Молдавию создать для Москвы ещё одну зону напряжённости возле её границ. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«На территории республики проживают более 220 тыс. граждан России, а наша задача — защищать своих граждан, где бы и в какой бы ситуации они ни находились, особенно такой тяжёлой и сложной», — указал собеседник RT.

Парламентарий также напомнил, что в ПМР находится российская военная база, а Москва является гарантом стабильности и порядка на этой территории.

«Задача российских властей — рассмотреть данное обращение, создать рабочую группу для того, чтобы координировать деятельность со своими коллегами и принимать те решения, которые не допустят эскалации ситуации в Приднестровье. Самое главное — обеспечить защиту граждан России», — подчеркнул Водолацкий.

Политолог Иван Мезюхо также назвал обращение приднестровских депутатов реакцией на антиприднестровскую и русофобскую политику президента Республики Молдова и одновременно гражданки Румынии Майи Санду.

Он напомнил, что Санду с первых дней на посту главы Молдавии усилила блокаду Приднестровского региона. При этом он допустил, что она может дать добро Владимиру Зеленскому на осуществление военных провокаций на территории Приднестровского региона.

«Это та реальность, которая сложилась сегодня именно во времена президентства Майи Санду. Поэтому, действительно, сегодня перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы не только социально-гуманитарного характера, но и вопросы в области безопасности. Я думаю, что вполне вероятно можно ожидать созыв Совета безопасности Российской Федерации, на котором обсудят этот документ», — заявил эксперт в беседе с RT.